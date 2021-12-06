Под Орлом водитель и пассажир получили травмы, вылетев с трассы

6.12.2021 | 12:00 Новости, Происшествия

Женщина не справилась с управлением автомобилем на трассе М-2 «Крым».

Вчера днем водитель и пассажир автомобиля получили травмы, вылетев с трассы. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 13.30 44-летняя женщина ехала по трассе М-2 «Крым» со стороны Орла в направлении Курска. В районе 409-го километра она потеряла управление автомобилем «Киа Рио». Произошел съезд с проезжей части.

Автомобиль перевернулся, и вместе с водителем телесные повреждения получил ее пассажир — 39-летний мужчина.

ИА «Орелград»

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