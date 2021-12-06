Прибыль орловского бизнеса превысила 31 млрд рублей

6.12.2021 | 13:50 Новости, Экономика

Орловские предприятия заработали на треть больше регионального бюджета.

О финансовых результатах деятельности организаций Орловской области за период с января по сентябрь 2021 года рассказал Орелстат. По  оперативным данным аналитиков этого госучреждения, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах сложился в сумме 31,592 миллиарда рублей. Из отчета следует, что 209 орловских предприятий получили прибыль в размере 32,3 миллиарда рублей, а 68 предприятий сработали с убытком на сумму 709,1 миллиона.

Отметим, что эти данные приведены без учета сведений о работе малого бизнеса, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также некредитных, но финансовых компаний. Статистика по ним ведется отдельно. Из приведенных данных видно, что в этом году орловский бизнес заработал примерно на треть больше, чем составили собственные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета.

В топ-3 по прибыльности в Орловской области вошли сельское хозяйство (совокупная прибыль предприятий этой отрасли составила 15,6252 миллиарда рублей), обрабатывающие производства (9,72 миллиарда рублей) и оптовая и розничная торговля, включающая в себя ремонт авто и мотоциклов  (5,065 миллиарда). В аутсайдерах пока числятся риэлторы – деятельность по операциям с недвижимым имуществом в целом по региону за отчетный период показала убыток в 40,2 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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