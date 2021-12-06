В Орле женщину замучили звонками из-за долгов сына

Орловчанка обратилась за помощью к приставам и добилась наказания для кредитора.

В Орловской области по решению суда кредитная организация привлечена к административной ответственности за нарушение требований законодательства по возврату просроченной задолженности. Как сообщает региональное управление ФССП, кредитная организация оштрафована на 50 тысяч рублей. Поводом для проведения проверки, а данные полномочия государство возлагает именно на судебных приставов, стало обращение местной жительницы. Она пожаловалась на назойливые телефонные звонки, которые поступали от сотрудников кредитной организации.

От женщины требовали возврата долга, хотя у нее самой никакого долга нет. Речь шла об обязательствах ее сына. Видимо, «сборщики долгов» решили через мать добиться своего, но просчитались. Женщина официально отказалась от взаимодействия с сотрудниками кредитной организации, такое право дано законом. Несмотря на это, они продолжали ей названивать и требовать возврата долга.

«Орловчанка расценила данные действия как оказание на нее психологического давления, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП. — В ходе проведения административного расследования, возбужденного должностным лицом управления, факты нарушения требований законодательства в сфере взыскания просроченной задолженности нашли свое подтверждение».

УФССП напоминает, что кредитные организации пополнили список тех, кому грозит ответственность за «неправильное выбивание долгов», в июне 2021 года. Фирму наказали по статье 14.57 КоАП РФ. Сначала приставы составили протокол об административном правонарушении за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. А затем суд назначил вышеуказанный штраф.

ИА «Орелград»