Под Орлом неустановленный водитель врезался в припаркованный автомобиль с маленькой девочкой

К счастью, обошлось без серьезных травм.

Вчера во Мценске неустановленный водитель врезался в припаркованную «Ладу», в которой находилась семилетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Автомобиль «Лада» был припаркован в районе дома № 25 Красноармейской улице. 34-летний водитель отсутствовал на месте, но в салоне находилась семилетняя девочка. В 18.25 в машину врезался неустановленный водитель на неустановленном автомобиле.

В результате столкновения ребенок получил телесные повреждения, но обошлось без серьезных травм.

ИА «Орелград»