В Орле должники «переплатили» 109 миллионов рублей

Приставы рассказали о результатах взимания исполнительского сбора.

За 11 месяцев 2021 года подразделениями Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области в доход федерального бюджета взыскано и перечислено 109,77 миллиона рублей исполнительского сбора. Как пояснили в пресс-службе указанного ведомства, по сравнению с прошлым годом показатель вырос более чем на 14 миллионов рублей. Можно сказать, что должники фактически переплатили вышеуказанную сумму, так как исполнительский сбор – это один из видов санкций, которые накладываются на должников.

«Оплата задолженности в установленный законом срок позволяет гражданам избежать дополнительных затрат, в то время как неисполнение в пятидневный срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа влечет за собой наложение на должника штрафной санкции в виде исполнительского сбора», — пояснили по этому поводу в управлении ФССП.

Условия и размеры исполнительского сбора регламентируются Федеральным законом «Об исполнительном производстве». Согласно ему, сумма исполнительского сбора составляет 7 процентов от величины взыскиваемого долга. При этом она не может быть меньше 1000 рублей для простых граждан и 10 тысяч – для организаций. Это означает, что если гражданин, к примеру, вовремя не оплатил штраф в размере 500 рублей, то с учетом исполнительского сбора ему придется заплатить 1500 рублей. Дальнейшее «сопротивление» приведет к еще более суровым мерам. В связи с этим УФССП России по Орловской области призывает жителей региона своевременно погашать свои задолженности.

ИА «Орелград»