Выставка мастеров открылась в Орле

Свои работы представили педагоги и студенты Орловского колледжа культуры и искусства.

Как сообщает Орловский государственный институт культуры, в выставочном зале этого вуза начала работать выставка «Наследники мастерства». На ней представлены работы педагогов и студентов Орловского колледжа культуры и искусства. Концепция заключается в том, пояснили в ОГИК, чтобы открыть зрителю разнообразие и преемственность творческих исканий состоявшихся мастеров-педагогов и юных продолжателей их дела.

«Несмотря на многообразие жанров и разный уровень мастерства, в представленных работах ощутим некий общий дух, — говорят в вузе. — Традиционные, уходящие корнями в народную культуру техники и формы каждый автор переосмысливает, раскрывает с неожиданной стороны. В этих вещах присутствует элемент игры, романтического мироощущения. При взгляде на экспонаты становится понятен успех, который сопутствует их авторам на выставках и конкурсах в России и за рубежом».

Организаторы отмечают, что подобная выставка в стенах вуза организована впервые, хотя ОГИК успешно сотрудничает с колледжем много лет. Более того, многие выпускники колледжа затем продолжают обучение в стенах вуза. Возможно, организация выставки – это первый шаг к новому этапу сотрудничества двух образовательных учреждений культуры. Кстати, экспозиция будет открыта до 18 декабря. Ознакомиться с ней могут и гости вуза.

ИА «Орелград»