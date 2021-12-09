Губернаторскую елку оценили в 10 миллионов рублей

Областные власти определились с финансированием празднования Нового года.

Глава Орловской области Андрей Клычков распорядился провести 24 декабря традиционное новогоднее праздничное мероприятие «Губернаторская елка». С учетом сложной эпидемиологической обстановки оно пройдет в дистанционном формате. Основная цель мероприятия, как и в предыдущие годы, заключается в социальной поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также поощрении детей, отличившихся в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности.

Финансирование возьмет на себя областной бюджет, его объемы превысят 10 миллионов рублей. Большая часть средств будет перечислена департаменту образования, которому губернатор поручил «принять меры организационного характера». В частности, на выделенные казенные средства департаменту предстоит приобрести сладкие новогодние подарки и сувениры для участников «Губернаторской елки». Кстати, отличникам свои достижения придется подтверждать грамотами и дипломами. Часть средств получит департамент соцзащиты.

Сладкие новогодние подарки также будут куплены для обучающихся и воспитанников государственных образовательных организаций Орловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Получат их дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, больные сахарным диабетом, а также дети в возрасте до 14 лет из семей военнослужащих, погибших в ходе вооруженных конфликтов, и из семей инвалидов боевых действий и участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

ИА «Орелград»