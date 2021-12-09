Торговца фальшивой красной икрой поймали в Орле

В образцах уличного товара не было обнаружено рыбьей ДНК.

Любопытный случай произошел в Орле – сотрудники Россельхознадзора при поддержке полиции с поличным поймали торговца красной икрой, которая, как показала экспертиза, не имеет никакого отношения к рыбьей икре. Как пояснили в пресс-службе ТУ Россельхознадора, в это ведомство поступил сигнал от бдительного гражданина — в районе дома №2 на улице Веселой города Орла ведется торговля «лососевой икрой сомнительного качества». При выезде на место был установлен факт свободной реализации продукции.

Физлицо, то есть простая гражданка, официально не являющаяся предпринимателем, торговала банками с икрой. Судя по маркировке, это была икра лососевых зернистая (кета), изготовленная по ГОСТу в поселке Светлый Камчатского края. Всего у гражданки на момент проверки имелось 16 банок такой икры. Товар решили проверить в лаборатории, так как указанная торговая площадка не значится в госсистеме «Меркурий». По мнению специалистов, уже сам факт этого «свидетельствует о реализации продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов».

Пробы продукции были исследованы в лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. В результате в них не было обнаружено «видоспецифичной ДНК кеты, ДНК рыбы, что свидетельствует о фальсификации продукции». Кроме того, анализ системы «ВетИС» показал, что производственная площадка, адрес которой указан на банке, не зарегистрирована. Иными словами, товар был оформлен на фантомной площадке, не существующей в реальном мире. На продавщицу в итоге составили протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ, а фальшивую икру у нее конфисковали.

ИА «Орелград»