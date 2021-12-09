Всего в истории нашего региона было 179 Героев Советского Союза и 10 Героев России.

Сегодня в День Героев Отечества в Орле прошли возложения цветов к памятным местам, сообщила пресс-служба облсовета.

В мероприятии приняли участие Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский, митрополит Орловский и Болховский Тихон, сенатор Орловской области Василий Иконников, мэр Орла Юрий Парахин, председатель Орловского городского Совета народных депутатов Василий Новиков, а также многие жители и гости города.

Цветы были возложены к Вечному огню, братской могиле в центре сквера Танкистов и памятнику Маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза И.Х. Баграмяну.

«Это памятное мероприятие – свидетельство безмерного признания и уважения к подвигам наших соотечественников, совершённых ими в самые разные периоды истории. Но не только на поле боя орловцы заслужили награды. Лётчик-космонавт Российской Федерации, Почётный гражданин Орла, Герой России Александр Мисуркин был удостоен этого высокого звания за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции.

Я хочу каждому пожелать каждому ныне здравствующему герою – счастья, здоровья, процветания. И, конечно же, низкий поклон и вечная память павшим!», — заявил Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

Всего в истории нашего региона было 179 Героев Советского Союза и 10 Героев России.

ИА «Орелград»