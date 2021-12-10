Орловский облсовет поддержал федеральный законопроект о QR-кодах, но далеко не единогласно

«За» проголосовала только «Единая Россия» и единственный депутат «Партии пенсионеров».

Региональный парламент одобрил федеральный законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в народе — закон о QR-кодах), сообщает пресс-служба облсовета. Однако голосование было довольно необычным. Во-первых, оно проходило методом опроса (в связи с необходимостью срочно выразить мнение облсовета о федеральном законопроекте). Во-вторых, лишь 26 народных избранников проголосовали за «введение некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции».

Опрос проходил на протяжении трёх дней и завершилось вечером 8 декабря. Пять депутатов не принимали в нем участие. Голоса остальных распределились следующим образом:

26 «за» (депутаты «Единой России», участвовавшие в опросе и один депутат «Партии пенсионеров»),

15 «против» (депутаты КПРФ и «Справедливой России», а также самовыдвиженец Виталий Рыбаков),

4 воздержались (депутаты ЛДПР и один депутат из «Новые люди»).

Закон будет рассмотрен Госдумой, и орловские депутаты не могут напрямую влиять на его принятие. Однако, учитывая то, что законопроект вызвал большой общественный резонанс и жаркие споры, фракциям необходимо было выразить свою позицию на глазах и у своих избирателей, и у партийного начальства.

Орловские коммунисты проголосовали в соответствии с федеральной позицией своей партии. «Справедливая Россия» поддержала радикальную позицию руководителя орловского отделения. А ЛДПР и «Новые люди» не примкнули ни к одной из сторон.

Отметим, что орловские депутаты «Единой России», поддержав законопроект, внесли, тем не менее, целый ряд поправок в него.

ИА «Орелград»