Сотрудники МЦУ будут следить за орловцами

В Орле создан Муниципальный центр управления.

Постановление о создании Муниципального центра управления (МЦУ) издали власти вновь образованного Орловского муниципального округа. Идея явно позаимствована у областных властей, которые раньше создали аналогичный центр регионального значения под названием ЦУР. Задачи у этих учреждений также являются очень схожими. Впрочем, МЦУ не будет учреждением в полном смысле этого слова. Как следует из постановления властей, МЦУ будет функционировать в формате рабочей группы.

Одна из основных задач – сбор, обобщение, аналитика и «предоставление релевантной информации» по обращениям и сообщениям граждан. Иными словами, МЦУ призван «мониторить» все сообщения местных жителей, появляющиеся в основном в Сети, доносить их до руководства, чтобы то могло оперативно сориентироваться в каждой конкретной ситуации и принять верное решение.

Перед МЦУ поставлена и еще одна любопытная задача, которая звучит так: «выявление первопричин проблем обращений и сообщений граждан и организаций». У МЦУ будет не только свой руководитель, но и куратор, назначаемый администрацией муниципального округа. Именно куратор определяет все основные направления работы Муниципального центра управления. Он будет формировать повестку дня, а руководитель МЦУ в этом отношении как бы отодвигается на второй план. Интересно, что в структуру МЦУ включен «ответственный за ведение официальных аккаунтов главы и администрации в социальных сетях». Возможно, это означает, что граждане будут общаться в соцсетях с главой округа через посредника, даже не зная об этом.

ИА «Орелград»