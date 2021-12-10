Уборку набережных в Орле закажут за 5 миллионов рублей

Деньги «дворникам» будут выделены из муниципального бюджета.

Администрация города Орла приступила к поиску подрядчика, который возьмет на себя обязательства по санитарному содержанию и уборке набережных рек Ока и Орлик. Согласно проекту контракта, качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям и условиям, установленным санитарными правилами и нормами СанПиН. Оказываемые услуги должны обеспечивать чистоту от всякого вида загрязнений, включая несанкционированные свалки мусора.

Подрядчику придется вручную подметать дорожки и тротуары в местах, труднодоступных для уборочной техники и недоступных для механизированной уборки. Таковыми, например, являются места примыкания к бортовому камню, урнам, скамьям и т.д. Также вручную, зимой и летом, должны подметаться ступени и сходы. Контрактом предусмотрена помывка набережных при помощи тротуароуборочной машины, стрижка газонов, очистка и мойка урн. Зимой также предусмотрена обработка набережных противогололедными материалами.

Особо оговаривается, что именно исполнитель контракта несет всю ответственность за действия своего персонала, в том числе за его состояние здоровья и морально-этические качества, а также за уничтожение, повреждение имущества этим самым персоналом. А в случае привлечения сторонних организаций, он несет полную ответственность за действия или бездействие субподрядчиков. Добавим, что начальная максимальная цена контракта составляет 5 миллионов рублей, средства будут выделены из казны города.

Как уже писал «Орелград», ранее городская Контрольно-счетная палата проверила использование бюджетных средств, выделенных целевым способом. Она установила, что общая сумма неправомерных расходов бюджета города Орла на содержание и уборку набережных рек Ока и Орлик составила в 2020 году 609,9 тысячи рублей. В частности, нарушения и недостатки были выявлены при планировании и обосновании начальной цены, а также при исполнении муниципальных контрактов. При этом аудиторы раскритиковали уровень контроля за проведением таких работ.

ИА «Орелград»