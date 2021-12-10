В Орле бизнесмен «открестился» от Adidas

10.12.2021 | 7:00 Закон и порядок, Новости

Предприниматель не смог объяснить, как к нему в магазин попал контрафакт.

В Орловской области арбитражный суд рассмотрел очередное административное дело о торговле контрафактным товаром. Оно было заведено по материалам проверки, проведенной полицией в одном из магазинов доступных цен, который работает в Северном районе города Орла. Владеет торговой точкой предприниматель, зарегистрированный в Тульской области. Сам он в судебное заседание не явился, однако его доводы были озвучены. Из материалов дела следует, что еще в апреле 2021 года сотрудником управления МВД России по городу Орлу в магазине был выявлен факт реализации аксессуаров и одежды с незаконным использованием товарного знака Adidas.

В ходе проверки был составлен протокол осмотра помещений и находящихся там вещей. Сами контрафактные товары были изъяты проверяющим. Затем они были направлены в «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса». Эксперт пришел к выводу, что сомнительная  продукция содержит воспроизведение товарных знаков Adidas, но при этом имеет признаки несоответствия оригинальной продукции. В объяснениях к протоколу предприниматель указал, что с выводами полицейского он не согласен, так как товар… принадлежит другому лицу. Кому именно, бизнесмен не уточнил, так как это и для него якобы оказалось полной загадкой.

Впрочем, суд нередко сталкивается с подобными заявлениями.  Предпринимателю не поверили, поскольку товар был обнаружен в его магазине, а доказать то, что контрафакт принадлежит кому-то другому, бизнесмен не сумел. Также суд напомнил, что правообладатель распоряжается исключительным правом на свой товарный знак, и никто не вправе использовать его без разрешения. Нельзя использовать даже сходные с товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован. Поскольку у бизнесмена такого разрешения от всемирно известной компании не оказалось, суд признал его виновным, но на первый раз наказал предупреждением.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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