В Орле на плохую дорогу пожаловались стоматологи

Медучреждение выиграло суд у дорожников по мотивам ДТП.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел иск общества с ограниченной ответственностью «Новая стоматология» к муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Вторым ответчиком по делу стал сам город, интересы которого представляло управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. Стоматологи требовали взыскать с чиновников крупный материальный ущерб, понесенный ими в результате аварии.

Как следует из материалов дела, 30 марта 2021 года в Орле на улице Бурова произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль «Мазда 6» наехал на дорожную выбоину длиной 2,1 метра и глубиной 12 сантиметров. Иномарка получила механические повреждения. Из иска следует, что машина принадлежит истцу, то есть компании «Новая стоматология». Стоимость восстановительного ремонта была оценена экспертом.

Согласно материалам ДПС, сотрудники которой запротоколировали ДТП, на улице Бурова произошел наезд на препятствие. В связи с этим вопрос о возбуждении административного дела был закрыт. Частная стоматологическая клиника направила в адрес МКУ «УКХ» претензию с требованием возместить ущерб, причиненный иномарке, а также затраты, связанные с оплатой экспертного заключения. Казенное учреждение отвечать не стало.

Суд установил, что еще в 2012 году постановлением администрации города Орла дороги областного центра были изъяты из оперативного управления «Спецавтобазы по санитарной очистке города Орла» и переданы в муниципальную казну. Затем из казны они были переданы в оперативное управление МКУ «УКХ». Интересно, что тогда же указанное учреждение должно было «провести государственную регистрацию права оперативного управления на указанное имущество, обеспечить его сохранность и эффективное использование».

В суде выяснилось, что право оперативного управления на автомобильную дорогу по улице Бурова» было зарегистрировано за МКУ «УКХ» только 23 августа 2021 года, то есть спустя 9 лет после того, как это следовало сделать. Поскольку в момент ДТП дорога была как бы бесхозной, суд возложил ответственность на мэрию. С нее в лице управления дорожного хозяйства в пользу «Новой стоматологии» взыскан материальный ущерб в сумме 128,1 тысячи рублей. Исковые требования к МКУ «УКХ» оставлены без удовлетворения – предприятию невольно помогла его собственная нерасторопность.

ИА «Орелград»