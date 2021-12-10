Завтра в Орле снимут запрет на посещение массовых мероприятий

Ограничение — не более 500 человек.

С завтрашнего дня в регионе возобновятся культурные и спортивные массовые мероприятий. Такое решение было принято вчера региональным оперштабом по борьбе с COVID-19.

Правда, на мероприятия все равно наложены ограничения по численности зрителей. На спортивных событиях их не будет вообще. А на культурных заполнять можно будет не более половины зала. При этом, общее число зрителей не должно превышать 500 человек.

Разумеется, все присутствующие и участвующие должны иметь QR-коды, сертификаты о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.

ИА «Орелград»