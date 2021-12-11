ГИБДД выписала орловцу почти 300 штрафов

11.12.2021 | 17:00 Закон и порядок, Новости

Платить по счетам серийный нарушитель явно не спешил.

В Орловской области местный житель под угроза лишения автомобиля погасил многочисленные долги, накопившиеся у него по исполнительным производствам. Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП, в Заводском районном отделе судебных приставов города Орла в отношении этого молодого человека было возбуждено 289 исполнительных производств о взыскании долгов по штрафам ГИБДД. Общая задолженность по ним составила почти 275 тысяч рублей. Платить по счетам орловец явно не спешил, и приставы применили к нему меры принудительного взыскания.

«В ходе исполнительных действий было установлено, что гражданин официально нигде не работал, по месту регистрации на территории региона не проживал, — рассказали в пресс-службе управления ФССП по Орловской области. — Судебный пристав-исполнитель наложил арест на банковские счета должника, вынес запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости и ограничение в специальном праве управления транспортным средством».

Однако эти меры должника не напугали. Свое отношение к штрафам и долгам он изменил только после ареста его автомобиля. Возникла реальная угроза утраты иномарки, которую удалось найти приставам. Чтобы не лишиться машины, злостный нарушитель в тот же день погасил всю  задолженность по штрафам ГИБДД. Кроме того, он заплатил  исполнительский сбор в размере 100 тысяч рублей. Таким образом, в общей сложности спасение автомобиля обошлось должнику более чем в 374 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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