Крупный орловский бизнесмен оказался нелегальным торговцем

В Орловской области разоблачили мнимого поставщика муки и круп за рубеж.

Мценский районный суд Орловской области разобрался в обстоятельствах уголовного дела, возбужденного в отношении местного предпринимателя. Казус заключается в том, что он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, известный в городе бизнесмен «осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна, при этом данное деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере».

Из материалов дела следует, что бизнесмен на законных основаниях руководил ООО. От имени компании он ранее заключил договоры на реализацию готовой продукции с физическими и юридическими лицами. Далее, как установило следствие, используя мукомольное оборудование, расположенное на территории ООО, бизнесмен «организовал и осуществлял услуги по производству продуктов мукомольной и крупяной продукции». Мука и крупы отправлялись в другие регионы РФ, а также в Беларусь.

Выручка от продаж превысила 12 миллионов рублей. Преступление выразилось в том, что у компании не было лицензии на переработку зерновой продукции, а эта сфера регулируется достаточно жестко. Оборудование работало, по сути, нелегально, соответственно, нелегальной признали и произведенную продукцию. В судебном заседании бизнесмен признал свою вину частично. Он заявил, что часть продукции приобреталась у третьих организаций для последующей перепродажи. Следовательно, она нелегальной не была. Изучив доказательства, суд признал бизнесмена виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

ИА «Орелград»