В Орле платежи по патентам выросли в 5,5 раза

Обладатели патентов пополнили городскую казну почти на 60 миллионов рублей.

В Орле набирает популярность использование патентной системы налогообложения. По данным городской инспекции ФНС России, по состоянию на 1 ноября 2021 года в областном центре было зарегистрировано свыше 6,3 тысячи патентов. Эти документы были выданы налоговиками индивидуальным предпринимателям, они дают право на ведение определенного вида бизнеса на определенный срок.

«За 10 месяцев 2021 года на территории города Орла поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, составили 59,3 миллиона рублей, что на 48,5 миллиона рублей, или в 5,5 раза выше аналогичного периода прошлого года», — поясняют в городской ИФНС.

Специалисты также проанализировали структуру выдаваемых патентов. Напомним, виды предпринимательской деятельности, подпадающие под данную систему налогообложения, установлены региональным законам. Ежегодно они пересматриваются, их список, как правило, расширяется. В Орле в текущем году наиболее популярными стали патенты на розничную торговлю в стационарных условиях с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров. Подсчитано, что доля таких патентов составляет 35 процентов от общего количества патентов, выданных ИП. На втором месте с долей 16 процентов оказались патенты, выданные предпринимателям на такую сферу деятельности, как оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом.

Напомним, главной особенностью патентной системы является именно то, что она применяется по отдельным видам деятельности. Основной перечень закреплен в Налоговом кодексе РФ, но регионы вправе его дополнять. Однако получить патент могут не все. Так, доход ИП не должен превышать 60 миллионов рублей в год, а число сотрудников ограничено 15 специалистами.

«Налоговая декларация в этом случае не представляется, система может быть применима одновременно с упрощенным и общим режимами, — говорят в ИФНС. — Кроме того, в результате внесенных в налоговое законодательство изменений сумма патента может быть уменьшена на сумму уплаченных страховых взносов. Еще одно преимущество данного специального режима налогообложения в том, что в текущем году в Орловской области на три года продлено действие региональных законов о «налоговых каникулах» для вновь зарегистрированных ИП, выбравших упрощенную или патентную системы налогообложения».

ИА «Орелград»