Орловцам могут запретить ощипывать мертвых птиц

Областные власти подготовились на случай возникновения птичьего гриппа.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил примерные форм проектов нормативных правовых актов, а именно указов, постановлений и распоряжений губернатора, требующих экстренного принятия. Поясним, что типовые формы необходимы для сокращения сроков визирования подобных документов. Особенно важно это будет в том случае, если губернатору придется часто и неоднократно подписывать такие акты. К счастью, на данный момент этого не требуется, так как типовые формы подготовлены на случай ЧП.

К примеру, одна из форм типовых актов представляет собой проект указа губернатора об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру животных, другой – по высокопатогенному гриппу птиц. В последнем случае, например, вокруг эпизоотического очага заболевания незамедлительно будет установлена угрожаемая зона, на территории которой будет введен карантин.

Планируемые ограничительные мероприятия также нашли отражение в типовой форме. Так, в случае выявления птичьего гриппа на период действия карантина в эпизоотическом очаге запретят лечение больных птиц, ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, а также их убой. Под запрет попадет вывоз продуктов из птицы и кормов для всех видов животных, с которыми могли иметь контакт больные птицы. Кроме того, орловцам запретят снятие пера и пуха с павших птиц. Нельзя будет вывозить инвентарь, с которым могли иметь контакт больные птицы. Будет запрещено выгульное содержание птиц, закладка яиц на инкубацию, а также охота на пернатую дичь.

ИА «Орелград»