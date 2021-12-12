Орловскую компанию наказали за фантомные связи

Фирма из Орловской области задекларировала зерно в фантомной лаборатории.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, компания «Добрая вода» из Орловской области попалась на грубом нарушении в ходе внеплановой документарной проверки. В частности, ее обвинили в нарушении требований технического регламента «О безопасности зерна» при реализации и декларировании зерновой продукции. В ведомстве пояснили, что фирма работает в сфере АПК, сама выращивает и продает зерно.

Подобные сделки жестко регулируются государством, так как к качеству зерна предъявляются жесткие требования. Для его подтверждения зерно необходимо проверять в лаборатории. По результатам испытаний выдается экспертное заключение. Оно либо разрешает, либо не разрешает продавать продукцию. Но в последнее время все чаще орловские производители обращаются за подобными услугами к неким несуществующим лабораториям, которые специалисты прозвали фантомными.

Вот и в данном случае, как выяснилось при проверке, орловская компания задекларировала 500 тонн кормового овса урожая 2020 года, которые якобы исследовались в фантомной лаборатории. В ТУ Россельхознадзора в очередной раз подчеркивают: такие испытательные площадки отсутствуют по месту регистрации. Они не включены в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. О них нет данных и на сайте Федеральной службы по аккредитации. Отыскать их, видимо, в состоянии только орловские аграрии.

«Кроме того, сельхозпредприятие выпустило в обращение 190,2 тонны зерна урожая 2020 года без указания сведений о декларации о соответствии, годе урожая и назначении зерна в товаросопроводительных документах, что не обеспечивает прослеживаемость перемещаемой зерновой продукции, — добавили в ТУ Россельхознадзора. — По результатам проверки было возбуждено административное производство по статьям 14.43, 14.44 и 14.45 КоАП РФ. В ноябре 2021 года управлением вынесены постановления о привлечении ООО «Добрая вода» и ответственных должностных лиц к административной ответственности». Также фирме выдано предписание об устранении нарушений при декларировании зерна.

ИА «Орелград»