Профсоюзы заявили о 17 миллионах рублей долга по зарплате

Данные профсоюзных организаций заметно превышают данные официальной статистики.

Вопросы своевременной оплаты труда были подняты на заседании Совета Федерации профсоюзов Орловской области. Как пояснили в пресс-службе этой общественной организации, данной проблеме традиционно уделяется повышенное внимание. В этом плане озвученная статистика выглядит крайне любопытной. Так, по данным профсоюзов, по состоянию на 1 ноября 2021 года задолженность по заработной плате в Орловской области составляла 17,6 миллиона рублей.

Она сложилась из долгов, которые накопили перед своими работниками всего три предприятия. Крупнейшим должником профсоюзы называют ЗАО «Дормаш» — завод, выпускавший дорожную технику, но несколько лет назад вступивший в процедуру банкротства. Точка в его долгой истории до сих пор не поставлена. Что касается долгов по зарплате, то в последние годы официальные лица и ведомства не раз заявляли, что эти долги фактически погашены.

Но у профсоюзов, видимо, имеются иные данные – согласно им, постоянная задолженность на протяжении нескольких лет составляет 16,3 миллиона рублей, денег ожидают 448 человек, работавших некогда на этом заводе. Второе место в своем рейтинге профсоюзы отвели компании «Орловский проволочный завод», которая, согласно озвученным данным, задолжала 1 миллион рублей 56 своим сотрудникам. Замыкает тройку ЗАО «Орловский мелькомбинат», вовремя не выдавший зарплату пяти сотрудникам. В данном случае речь идет о долге в размере 338 тысяч рублей.

Официальная статистика заметно отличается от вышеуказанных цифр. Так, по данным Орелстата, в Орловской области суммарный долг по зарплате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 ноября 2021 года составил 338 тысяч рублей, причем все это — задолженность в сфере обрабатывающих производств. Совпадение цифр указыыает на то, что этот долг в своем докладе и упомянули профсоюзы, «повесив» его на мелькомбинат. А вот данных о «Дормаше» и проволочном заводе в официальной статистике нет.

ИА «Орелград»