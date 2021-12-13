«Зеленая Роща» продолжает ликвидацию орловских несанкционированных свалок

В следующем году планируется ликвидировать 32 свалки общим объёмом 21 000 м3.

В Орловской области продолжается уборка несанкционированных свалок. Копились они годами, и вот уже третий год региональный оператор УК «Зелёная роща», совместно с местными властями, ликвидирует их и вывозит на легальные полигоны. За это время уже ликвидировано более 60 свалок. Общий объём вывезенного мусора с начала деятельности регоператора составил 5,1 тысяч м3. Это почти 7000 мусорных контейнеров.

Проблема несанкционированных свалок остро стоит во всех регионах страны. В нашем регионе их насчитывалось более 50, и это лишь те, что обнаружены. Комплексно проблема не решалась десятилетиями. Однако, старт мусорной реформы дал толчок к решению и этой проблемы тоже. «Зеленая роща» на постоянной основе проводит работу по выявлению мест незаконного размещения отходов. Все обнаруженные свалки заносятся в реестр, а затем поэтапно ликвидируются.

В текущем году регоператор усилил работу в этом направлении. Так, за 2021 год в Орловской области ликвидирована 21 незаконная свалка общим объёмом порядка 3000 м3. В результате порядок наведён не только в Орле, но и в Кромском, Малоархангельском, Болховском, Хотынецком, Урицком, Покровском районах.

Как показывает практика, большая часть свалок образуется за счет незаконной деятельности так называемых «серых перевозчиков». Все же видели объявления о предложении вывезти быстро и дешево строительный мусор? Это они и есть. Оплачивая эту услугу, граждане не знают, куда этот мусор поедет. А едет он, зачастую, на одну из контейнерных площадок или за город в ближайший овраг. Это и есть незаконная деятельность компаний, работающих без лицензии. Так отходы, вывоз которых оплатили добросовестные организации или граждане, оказываются где угодно, но не в положенном для них месте. Именно так и образуются свалки, с которыми мы ведем неравный бой. Страдают от всего этого не только местные жители, но и экология региона в целом.

Единственный способ борьбы с нелегалами – это привлечение их к ответственности. Заниматься этим должны местные власти, обращаясь в полицию и другие надзорные органы. Со своей стороны, мы также ведём работу по выявлению нарушений. Все фото-, и видеоматериалы направляются в органы, которые наделены соответствующими полномочиями.

Однако, следует отметить, что среди нарушителей есть и обычные физлица. Некоторые жители точно также выносят строительный мусор на ближайшую площадку, предназначенную для сбора бытовых отходов. А этого делать нельзя. Что и куда нужно выбрасывать, регоператор регулярно рассказывает на сайте и в социальных сетях. Если вы заметили, что какой-то автомобиль выгружает мусор в неположенном месте, смело фотографируйте и присылайте нам, будем разбираться.

В 2022 году на территории области регоператор планирует ликвидировать 32 свалки общим объёмом 21 000 м3. Но эта работа будет более эффективной, если жители региона также займут активную позицию в этом вопросе. Нужно всего лишь выбрасывать отходы в предназначенные для этого места.

ИА «Орелград»