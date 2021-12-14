Чиновник Трусов рассказал орловским журналистам свою версию конфликта с полицейскими (видео)

14.12.2021 | 14:31 Видео, Новости, Политика, Происшествия

По словам чиновника, он стал жертвой провокации со стороны полиции.

Первый заместитель главы администрации Новосильского района Орловской области Юрий Трусов рассказал «Орловским новостям» свою версию громкого инцидента, о котором ранее сообщали региональные и федеральные СМИ, а также популярные развлекательные порталы.

Чиновник не опроверг и не подтвердил состояние алкогольного опьянения, в котором они с супругой предположительно находились в момент конфликта с полицейскими. Но он опровергает сам факт попадания в ДТП и нападения на сотрудников правоохранительных органов:

«В ДТП мы не попали! Это провокация. Вы считаете, что моя супруга весом 50 кг напала на мужика? Машина уехала со стоянки [якобы она стояла на ручном тормозе и покатилась], а мы были в метрах 200 на территории. Подъехали сотрудники ДПС, обвинили супругу, что она сидела за рулем, а она за ним не сидела. Машина на ручном тормозе стояла. Вот и все. Они [сотрудники ГИБДД] приехали и сказали, что супруга сидела за рулем, начали ее обвинять, а я вступился. Они скрутили супругу, начали скручивать меня, я отбежал на три метра от сотрудников ГАИ и мне сломали ногу, сейчас на больничном лежу. Супруге сели на спину. Побои у нее оттого, что упала, а мне ударили в лицо. Заявление мы уже подали», — заявил Трусов изданию «Орловские новости».

Ранее «Орелград» сообщал, что по версии правоохранительных органов, семья Трусовых попала в пьяное ДТП, а потом оскорбила и пыталась напасть на сотрудников ГИБДД. Против супружеской пары были возбуждены уголовные дела по статьям «применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти».

Между тем, в социальных сетях имеется видео с задержания чиновника и его жены. В пресс-службе УМВД «Орелграду» сообщили, что полиция не распространяла данный материал, и он, вероятно, был снят кем-то из очевидцев.

Начало инцидента не было заснято, но зато имеются довольно красноречивые кадры об окончании конфликта. На них, сидя сверху на замглаве администрации, сотрудник полиции спокойным и вежливым голосом уточняет ситуацию:

«Полежите спокойно. Вы агрессивно настроены, не могу отпустить. Успокоитесь? Даете слово? Если начнете лезть, опять Вас также положу. Слышите меня? Поняли меня? Встаете?»

ИА «Орелград», видео «Типичная полиция» 

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