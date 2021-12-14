Орел не вошел в топ-10 рейтинга по отсутствию вредных привычек

Регион за год утратил три позиции и вылетел из десятки лучших.

Агентство РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовило рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек. Под последними подразумеваются табакокурение, употребление алкоголя и наркотиков. «Несмотря на то, что среди молодых людей все больше приверженцев принципов здорового образа жизни, широкое распространение вредных привычек имеет место быть и они далеки от полного искоренения», — пишут авторы исследования.

При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Использовались показатели за последние три года.

По каждому из них рассчитывался рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек. Идеальный результат тут показала Чеченская Республика, получившая 100 баллов – больше получить попросту невозможно. Второе место в рейтинге – у Дагестана с 98 баллами, третье – у Ингушетии, набравшей чуть более 86 баллов. Кстати, годом ранее эти же регионы в таком же порядке тоже заняли первые три места.

Орловская область немного сдала свои позиции. Годом ранее в аналогичном рейтинге она заняла восьмое место, а в текущем списке занимает лишь 11-е место. Словом, Орловская область вылетела из десятки регионов, где вредные привычки не в чести. Нынешний рейтинговый балл региона составляет 81,4. И это не лучший результат в ЦФО. Здесь лидером стала Брянская область, набравшая 82,5 балла, у Рязанской области в активе ровно 82 балла.

ИА «Орелград»