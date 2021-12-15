Группа компаний «ОДСК» провела бизнес-игру для студентов

Главной темой стали самые востребованные профессии.

Сегодня в Орле прошла студенческая бизнес-игра «Самые востребованные профессии – 2022», организованная группой компаний «ОДСК». Мероприятие прошло на базе Орловского техникума технологии и предпринимательства им. В.А. Русанова.

Перед собравшимися выступили эксперты в вопросах занятости и поделились своим опытом. Кроме того, они выяснили рабочие ожидания учащихся и сформировали свое мнение о том, насколько подрастающее поколение стремиться работать по тем специальностям, которым они обучаются.

«Самой активной группой на рынке труда, стимулирующей рост экономики, являются люди в возрасте от 16 до 39 лет. Именно они генерируют эффективные идеи, внедряют и используют инновации. Они быстро учатся, приобретают знания и навыки, необходимые в стремительно изменяющейся реальности, умеют в сжатые сроки подстраиваться под новые условия. И если сейчас у нас в этой группе суммарно около 35 млн человек, то к 2030 году эта цифра снизится, и таких граждан станет более 25 млн. Это очень значительное «сжатие», а значит, дефицит профессиональных кадров станет еще ощутимее», — рассказала участникам Елена Бабковская, бизнес-тренер отдела оценки и развития персонала ООО «ОДСК».

А Виталий Петрище, директор ЧОУ ДПО «Учебный комбинат «СТРОИТЕЛЬ» ПАО «ОРЕЛСТРОЙ», отметил, что масштабы переобучения в России мизерные, и образование, полученное специалистами в молодости, практически не обновляется. Однако содержание задач в функционале каждого работника с течением времени меняется, как и требования к ключевым навыкам. Поэтому, по его словам, ключ к успеху в условиях новой реальности – обучение на протяжении всей жизни.

ИА «Орелград»