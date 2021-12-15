Суд обязал Минобороны РФ отремонтировать военкомат под Орлом

Решение было вынесено в Колпне по иску военного прокурора.

Колпнянский районный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению военного прокурора Брянского гарнизона, поданному в защиту интересов неопределенного круга лиц к Министерству обороны Российской Федерации. Истец просил обязать ответчика произвести обследование здания военного комиссариата и включить его в титул капитального ремонта с последующим проведением этих работ.

Как следует из материалов дела, подаче иска в суд предшествовала проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В частности, было обследовано одноэтажное здание военного комиссариата Колпнянского и Должанского районов Орловской области, 1972 года постройки. Согласно сведениям ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ, на данное здание оформлено право собственности Российской Федерации.

Оно передано в пользование ФКУ «Военный комиссариат Орловской области», на которое оформлено право оперативного управления. Согласно акту осмотра, здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует капитального ремонта. Так, при осмотре была зафиксирована просадка участков фундамента, трещины, разрушение наружного слоя кирпичной кладки, деформация стропильной системы кровли, рассыхание и деформация дверных полотен, деревянных оконных блоков и деревянных полов. Требует полной замены и электропроводка.

Прокурор отметил в иске, что описанные «недостатки» неоднократно фиксировались в актах весенних и осенних осмотров этого же здания, которые проводились в предыдущие годы. Поскольку тактико-техническое задание для проведения капитального ремонта даже не разрабатывалось, прокурор обратился в суд. Представитель Минобороны РФ иск не признала, «поскольку военным прокурором не доказан факт нарушения либо угрозы нарушения прав неопределенного круга лиц». Однако иск был удовлетворен. Суд обязал Министерство обороны в течение 12 месяцев после вступления решения в законную силу произвести обследование здания и включить его в титул капитального ремонта с последующим его проведением.

ИА «Орелград»