Два пассажира пострадали в результате аварии под Орлом

16.12.2021 | 11:23 Новости, Происшествия

Автомобиль вылетел с трассы и перевернулся.

Два пассажира получили телесные повреждения в ДТП, которое вчера произошло на трассе «Орел — Новосиль — Ефремов». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в 09.55 67-летний водитель ехал на автомобиле Лада 213100 со стороны Орла в направлении города Новосиль. В районе 23-го километра автодороги «Орел — Новосиль — Ефремов» он не справился с управлением автомобилем. В результате «Лада» вылетела с проезжей части и перевернулась.

В салоне находились две женщины. Они обе получили телесные повреждения, но после медицинского осмотра были отпущены.

ИА «Орелград»

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