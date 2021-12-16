Жителей орловского райцентра сделают законопослушными

Бюджету повышение уровня законопослушности обойдется почти в миллион.

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» принята в городе Ливны Орловской области. Объем ее финансирования составит 960 тысяч рублей. Действие документа рассчитано до 2027 года включительно. Основная задача – сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Также запланировано повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения и культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Главной целью местные власти поставили формирование законопослушного поведения у юных участников дорожного движения, а также их правовое воспитание. Власти города позиционируют программу как стратегию, в которую заложены определенные принципы и приоритеты. Авторы пишут, например, что «решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества».

«Проблема аварийности на транспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения, — говорится в преамбуле программы. — Необходимость разработки и реализации муниципальной программы обусловлена социально-экономической остротой проблемы».

По информации МО МВД «Ливенский», на территории города Ливны за первое полугодие 2021 года было зарегистрировано два ДТП с участием школьников, не достигших 16-летнего возраста, и одно происшествие с дошкольником. В двух случаях пострадавшие дети были пассажирами, в одном случае школьник 2008 года рождения сам стал виновником ДТП – он управлял скутером. Кстати, анализ ДТП за 2020 год показал, что выезд на велосипедах, мопедах и скутерах на проезжую часть дорог является одной из наиболее распространенных «ошибок» детей, которые приводят к ДТП. К их числу также относится переход проезжей части в неустановленном месте или вне пешеходного перехода.

ИА «Орелград»