Жителя Орла надули с казино

Аферисты выманили у орловца полмиллиона на азартные игры.

Решение по оригинальному уголовному делу вынес Советский районный суд города Орла. Обвинения в мошенничестве было предъявлено трем местным жителям, двое из которых ранее проблем с законом не имели, а третий отбывал наказание за причинение телесных повреждений. Как установил суд, один из подсудимых узнал, что у жителя Орла накопилось около 500 тысяч рублей. Он решил их выманить и начал разрабатывать план, а затем искать подельников.

В феврале 2019 года молодой человек связался с потерпевшим при помощи социальной сети «ВКонтакте». Он предложил своему «клиенту» легкий и быстрый заработок, а подробности обещал сообщить при личной встрече. Предложение потерпевшего заинтересовался, и он согласился на встречу. Последняя прошла возле отделения банка. Подсудимый пригласил потерпевшего в машину, которой управлял найденный им подельник.

В салоне начались переговоры. Подсудимый «вешал лапшу на уши» потерпевшему. Он рассказал ему, что может быстро заработать деньги через игровой терминал, пообещав выигрыш в два раза больше вложенных денег. Для игры аферист попросил у своей жертвы 200 тысяч рублей, пообещав вернуть ему уже 300 тысяч. На самом деле, как выяснилось, это был обман — мошенник не планировал ничего возвращать. Он даже не собирался играть, а намеревался просто прикарманить крупную сумму.

Роль подельника сводилась к тому, что он должен был «поддакивать» своему партнеру. Вдвоем им удалось убедить жертву в том, что можно легко и быстро заработать двойной выигрыш на игровом автомате. Потерпевший, поверивший в удачу, отдал мошенникам 205 тысяч рублей. Оставшуюся от сбережений сумму мошенники выманили при помощи еще одного подельника, который сам вышел на потерпевшего и представился ему сотрудником полиции. Он заявил, что того якобы подозревают во взломе платежного терминала. Мол, преступные деяния, которые он совершил с вышеуказанным аферистом, попали на камеры видеонаблюдения. За освобождение от уголовной ответственности «полицейский» потребовал с потерпевшего и его нового «азартного» друга по 200 тысяч рублей.

Тем самым аферист хотел оправдать перед потерпевшим потерю тех денег, которые тот дал ему на азартные игры. Но потерпевший, в конце концов, раскусил обман. Организатор преступной схемы получил наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы. Но затем суд заменил ему лишение свободы на принудительные работы сроком на 2 года и 2 месяца. Подельник-водитель получил 1 год ограничения свободы, подельник-«полицейский» — лишение свободы сроком на 2 года и 4 месяца. Впрочем, и ему реальное заключение суд заменил принудительными работами на тот же срок.

ИА «Орелград»