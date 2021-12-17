Под Орлом пожаловались на асфальт, который 35 лет ждет замены

В почти безвыходной ситуации оказалось социальное учреждение в Ливнах.

Довольно неожиданная проблема была озвучена на рабочем совещании в мэрии Ливен, которое провел глава этого города Сергей Трубицин. Краткий отчет о мероприятии приведен на сайте горадминистрации. Сообщается, что в числе прочего был заслушан доклад директора Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Татьяны Королевой. Она рассказала об итогах работы учреждения за 2021 год, озвучив и волнующие вопросы.

«В качестве проблемы названо неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия на территории учреждения, которое не менялось с 1986 года: Центр не имеет права собственности на землю, поэтому не имеет права производить данные работы за бюджетные деньги», — сообщает по этому поводу ливенская мэрия. Докладчика, кажется, услышали: глава города поручил управлению ЖКХ рассмотреть вопрос о включении в план на 2022 год ремонта асфальтового покрытия территории, прилегающей к зданию реабилитационного центра. Возможно, на 36-м году ожидания износившееся покрытие все-таки будет заменено.

Что касается непосредственно работы Центра, то в 2021 году социальную реабилитацию в стационарных условиях получили 80 несовершеннолетних. В полустационарной форме различные услуги получили 138 семей с детьми и 88 детей-инвалидов. Всего, по словам Татьяны Королевой, за неполный год было оказано около 36 тысяч услуг. Она отметила, что 66 детей были «возвращены в кровные семьи». В настоящий момент в Центре проживают 14 несовершеннолетних.

ИА «Орелград»