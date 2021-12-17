Скандальный Фонд развития промышленности призвали проверить

Некоммерческую организацию могут посетить областные аудиторы.

Орловский облсовет народных депутатов приступил к формированию перечня своих поручений областной Контрольно-счетной палате для включения их в план деятельности на 2022 год. Свои предложения представили как отдельные депутаты, так и профильные комитеты и партийные фракции. Среди них имеется поручение провести проверку эффективности использования бюджетных средств, предоставленных в 2021 году некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Орловской области».

Конкретно речь идет о деньгах, которые выделяются по линии национального проекта «Производительность труда». Буквально на днях Максим Петров, возглавляющий областной департамент промышленности и торговли, на совещании у губернатора заявил, что в 2022 году в регионе продолжится реализация указанного нацпроекта. А в этом году в его рамках был создан «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Орловской области» и учебные производственные площадки «Фабрика производственных процессов» и «Фабрика офисных процессов».

«Установленные на 2021 год показатели регионального проекта полностью достигнуты уже на текущий момент и перевыполняются: в национальный проект вовлечено 18 предприятий, обучено инструментам бережливого производства 207 сотрудников», — добавили в пресс-службе губернатора. Парламентарии же теперь призывают аудиторов проверить, как именно тратились федеральные средства на создание «бережливого производства» в Орловской области.

Ранее в департаменте промышленности пояснили, что «Фабрика процессов» – это учебная площадка, на которой участники в реальном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также узнают, как «улучшения влияют на операционные и экономические показатели». Обучающиеся и сами могут вносить предложения по изменению производственных процессов и меняя всю производственную площадку, по сути превращая все в «игру». Но тем самым, говорят чиновники, каждая «Фабрика процессов» неповторима.

Напомним также, что в начале декабря «Фонд развития промышленности Орловской области» оказался в эпицентре громкого скандала. Сначала появилась информация о неожиданном увольнении главы этой организации Геннадия Парахина, который ранее возглавлял департамент промышленности региона. Своей должности он лишился, как пишут СМИ, по решению своего преемника на посту главы департамента Максима Петрова. Затем Парахин озвучил в прессе свою версию случившегося. Он заявил, что Максим Петров якобы требовал выдать кредиты пяти компаниям, у которых был один владелец. «Фонд отказывается выдавать займы фирмам, которые лоббирует Петров, без надлежащего оформления всех документов. К тому же все эти компании принадлежат одному человеку. Можно предположить афилированность чиновника», – рассказал Парахин изданию «Орелтаймс». Возможно, КСП заинтересуется и этой ситуацией.

ИА «Орелград»