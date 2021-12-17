В Орле испарилась часть прибыли муниципальной столовой

17.12.2021 | 17:52 Новости, Экономика

Странные факты всплыли в ходе назначенной мэрией ревизии.

Обнародована информация о плановой проверке финансово-хозяйственной деятельности МУП «Столовая №30». Она была проведена на   основании распоряжения администрации города Орла, изданном в сентябре 2021 года. Как поясняет мэрия, это была выездная проверка, которая затронула работу МУПа за период с 1 января 2020 года по 30 июня 2021 года. Провели ее сотрудники контрольно-ревизионного отдела городской администрации. Они вскрыли довольно подозрительные факты, связанные с прибылью столовой.

Сообщается, что суммарный объем доходов предприятия в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизился на 2,848 миллиона рублей, или на 26 процентов. Впрочем, резкое снижение легко объяснимо. По мнению проверяющих, оно было обусловлено сокращением объема продаж и вынужденным простоем во втором квартале прошлого года, когда в регионе на фоне пандемии коронавируса вводились жесткие ограничения.

«По результатам финансовой деятельности МУП города Орла «Столовая №30» в 2020 году сложился убыток в сумме 288 тысяч рублей, — говорится в информации горадминистрации. — В нарушение раздела 3 Устава МУП «Столовая №30» часть прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2019 год перечислена учредителю несвоевременно и не в полном объеме».

В связи с этим фактом копия акта проверки для проведения контроля уже направлена в управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. Именно оно является учредителем МУП «Столовая №30».

ИА «Орелград»

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