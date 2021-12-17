В Орле рассказали, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду

Полезные советы жителям региона дали сотрудники Роспотребнадзора.

В преддверии Нового года сотрудники управления Роспотребнадзора по Орловской области выпустили памятку о том, как правильно выбрать праздничную гирлянду. В ведомстве напомнили, что она, прежде всего, должна быть безопасной. И тут важно знать, что для украшения елок принято использовать гирлянды мощностью не более 50 Ватт. При этом специалисты рекомендуют выбирать товар с адаптером, поскольку такие изделия работают на пониженном напряжении.

«Расстояние по шнуру от ближайшей лампочки до вилки должно быть не меньше 1,5 метра, — говорят в орловском Роспотребнадзоре. — Комплект гирлянды должен включать в себя запасные лампочки того же вида, что и вставленные в гирлянду. Если основных лампочек в гирлянде меньше 18-ти, то запасных должно быть две, если 18-ть и больше — то три».

Кроме того, стоит знать, что новогодние гирлянды подлежат обязательной сертификации. Поэтому вся необходимая покупателю информация о товаре должна быть доступна. При этом эксперты советуют покупать гирлянды в «надежных торговых точках». Также они рекомендуют проверять работу гирлянд еще в магазине. Желательно обратить особое внимание на надежность гнезд, сохранность изоляции, соединение с блоком управления и с вилкой.

ИА «Орелград»