Прожиточный минимум для Орловщины переписала Крымова

18.12.2021 | 16:45 Новости, Экономика

Утвержденный на 2022 год показатель пришлось срочно увеличивать.

В Орловской области внесены важные изменения в постановление местного правительства «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2022 год». Правку утвердила Татьяна Крымова в качестве исполняющего обязанности председателя правительства Орловской области. Само постановление было подписано губернатором Андреем Клычковым еще в августе этого года. Тогда была установлена величина минимума, которой предполагалось пользоваться в течение всего 2022 года для назначения и расчета, прежде всего, социальных выплат.

Однако в дело вмешалась инфляция, которая оказалась в этом году выше, чем прогнозировалось. Соответственно, при верстке федерального бюджета был скорректирован прогноз по инфляции на следующий год, а с ним и величина прожиточного минимума в целом по стране. С учетом этого в Орловской области также изменили показатель. Согласно постановлению Крымовой, прожиточный минимум в регионе на 2022 год на душу населения составит 11 768 рублей в месяц, для трудоспособного населения – 12 827 рублей, для пенсионеров – 10 120 рублей, для детей – 11 415 рублей.

Для сравнения, в августовском постановлении Клычкова значились такие цифры: величина прожиточного минимума на 2022 год  на душу населения  11 114 рублей, для трудоспособного населения – 12 114 рублей, для пенсионеров – 9644 рублей, для детей – 11 122 рублей». Отметим, что раньше областные власти устанавливали величину прожиточного минимума ежеквартально. В последний раз это было сделано для IV квартала 2020 года. Тогда на душу населения она в Орловской области составила 10 378 рублей, что было на 5,8 процента выше, чем в IV квартале 2019 года.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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