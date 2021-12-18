В Орловской области могут быть привлечены к ответственности лица, допустившие убийство Вики Гнедовой

Убийца Шаяхметов попал в поле зрения правоохранительных органов уже на второй день, а его повышенный интерес к детям был известен задолго до трагедии.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин не исключил вероятность того, что к уголовной ответственности могут быть привлечены должностные лица, допустившие убийство Вики Гнедовой. Также он раскрыл некоторые детали расследования убийства, которое произошло летом в Залегощенском районе.

«Шаяхметов попал в поле зрения правоохранительных органов на второй, если не ошибаюсь, день. И из под нашего внимания он уже больше не уходил. В определенный момент мы задерживали это лицо, выходили в суд. Но доказательств было не так много.

Потом в августе мы приняли решение о его задержании, когда уже были объективные данные о причастности данного лица к убийству ребенка. Преступник изворотливый, хитрый, выдвигающий в день несколько версий совершенного преступления. Пытающий завуалировать себя то как свидетеля этого преступления, то очевидца. И 15 сентября был обнаружен труп ребенка в этом же домовладении, где она проживала. И дальнейшее расследование проводят следователи Следственного комитета России», — рассказал Малкин на вчерашней встрече с представителями орловских СМИ.

По словам областного прокурора, все участники расследования работали самоотверженно и системно, некоторые получили за это награды. Поэтому у людей нет оснований для предъявления претензий ни к следствию, ни к полиции. Однако, Малкин выделил другой важный вопрос:

«Здесь нужно оценку давать отсутствию профилактики. Преступник работал в школе с детьми, как вы знаете, совершая в отношении них преступления. А участковый уполномоченный это не видел. Я в первый день когда приехал на место происшествия, мне сразу стали говорить, что вокруг него всегда дети. Он покупает им какие-то сладости и все свое время находится вокруг детей. А где же, извините, система профилактики? У нас по данному факту по нашей инициативе возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц департамента образования, Залегощенской администрации, школы, где он работал. Нужно будет давать уголовно-правовую оценку».

ИА «Орелград»