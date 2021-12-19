Петр Первый из орловской колонии получил награду

19.12.2021 | 16:00 Закон и порядок, Новости, Общество

Работу орловской осужденной высоко оценило жюри творческого конкурса.

Картину «Петр I — основатель Российского флота» высоко оценило жюри Всероссийского конкурса православной иконописи среди осужденных «Канон». Как сообщили в управлении ФСИН России по Орловской области, она была создана осужденной, которая содержится в орловской исправительной колонии №6. Ранее картина успешно прошла региональный этап и на правах победителя отправилась в столицу, где на площадке Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению Русской православной церкви прошел финал конкурса.

В УФСИН рассказали, что жюри отметило картину из Орловской области как выполненную на очень высоком профессиональном уровне. Работа была награждена Благословенной грамотой Синодального отдела РПЦ по тюремному служению. Вручить ее решили православной общине исправительной колонии №6. Добавим, что конкурс проводился в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением». Его тема была заявлена так: «350-лет со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

«В Москву для участия в заключительном этапе конкурса было направлено более 100 работ осужденных из 81 территориального органа ФСИН России и подведомственных учреждений, — рассказали в управлении ФСИН по Орловской области. — Все работы выполнены в различных техниках – писанные, вырезанные из дерева, выжженные, украшенные бисером, обрамленные окладами, убранные в резные киоты».

Также в ведомстве отметили, что главной целью конкурса является духовно-нравственное воспитание осужденных, совершенствование и проявление их творческих способностей и талантов.

ИА «Орелград»

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