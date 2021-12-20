При пожаре в 909 квартале Орла спасены три человека, еще десять эвакуированы

Происшествие случилось в субботу вечером.
Пожарные спасли трех человек при пожаре в многоквартирном доме в 909 квартале Орла. Еще десять человек эвакуировано. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
О возгорании в трехкомнатной квартире многоэтажного дома стало известно в субботу в 17.42. Прибыв на место, спасатели увидело, что горит квартира на втором этаже одного из домов по улице Планерная — из окон шет густой черный дым.
После проведения спасательных работ был ликвидирован пожар. Горела кухня площадью примерно десять квадратных метров. Причины инцидента устанавливают специалисты.
На месте происшествия работали пожарные, сотрудники газовой и электрослужб, полиции, ГИБДД и скорой помощи. Обошлось без пострадавших.
ИА «Орелград»