При пожаре в 909 квартале Орла спасены три человека, еще десять эвакуированы

20.12.2021 | 15:09 Новости, Происшествия

Происшествие случилось в субботу вечером.

Пожарные спасли трех человек при пожаре в многоквартирном доме в 909 квартале Орла. Еще десять человек эвакуировано. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

О возгорании в трехкомнатной квартире многоэтажного дома стало известно в субботу в 17.42. Прибыв на место, спасатели увидело, что горит квартира на втором этаже одного из домов по улице Планерная — из окон шет густой черный дым.

После проведения спасательных работ был ликвидирован пожар. Горела кухня площадью примерно десять квадратных метров. Причины инцидента устанавливают специалисты.

На месте происшествия работали пожарные, сотрудники газовой и электрослужб, полиции, ГИБДД и скорой помощи. Обошлось без пострадавших.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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