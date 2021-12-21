Еще в одном районе Орловщины многодетных оставили без земли

21.12.2021 | 17:00 Закон и порядок, Новости

Почти 130 семей не могут получить землю из-за бездействия чиновников.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел административный иск местного прокурора о признании бездействия чиновников незаконным. Как пояснили в пресс-службе суда, в основу иска легли материалы проверки исполнения требований федерального законодательства при предоставлении земельных участков многодетным семьям. Прокуратура выяснила, что в райцентре Верховье зарегистрировано 128 многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление земли.

Однако льготники получить ее не могут просто потому, что участки для указанных целей не сформированы. В прокуратуре считают, что отсутствие в Верховье необходимого количества участков не отвечает требованиям законодательства  и нарушает гарантированные законом права многодетных семей на приобретение земли. Суд полностью согласился с этим мнением. Администрацию райцентра обязали провести работы по формированию и постановке на кадастровый учет участков, а затем предоставить их бесплатно семьям с тремя и более детьми.

Отметим, что это уже не первое подобное решение, вынесенное судами в Орловской области. Ранее также по иску прокуратуры незаконным было признано бездействие чиновников администрации Мценска и Хотынца – еще двух орловских райцентров, где прокуратура выявила аналогичные нарушения. Складывающаяся судебная практика свидетельствует о том, что бездействие чиновников и нарушение прав многодетных семей в регионе – это обычное и повсеместное явление. Причем речь, вероятно, может идти о нарушенных правах даже не сотен, а тысяч орловских семей с тремя и более детьми.

ИА «Орелград»

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