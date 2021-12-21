Станция-аэрация в Орле оказалась в эпицентре разбирательства

21.12.2021 | 10:30 Закон и порядок, Новости

Ростовскую фирму возмутили действия орловского водоканала.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области отреагировало на жалобу, которую подала компания  «ЭкоИндустрия» из Ростова-на-Дону. Антимонопольщики уже направили уведомление о приостановлении процедуры торгов их организатору — муниципальному унитарному производственному предприятию  «Орелводоканал». Рассмотрение пройдет в конце текущего года в дистанционном формате.

Как следует из документов УФАС, спор зашел об аукционе в электронной форме, участниками которого могли стать только субъекты малого и среднего предпринимательства. «Орелводоканал» объявил тендер на поставку флокулянта. Поясним, что это специальные химические гранулы, которые используются в процессе обеззараживания водопроводной воды. Ростовская фирма решила принять участие в закупке и подала заявку.

Возмутил же ее, судя по тону жалобы, отказ конкурсной комиссии предприятия-заказчика допустить эту заявку к участию в аукционе. В водоканале сочли, что первая часть данной заявки не соответствует  требованиям документации об аукционе. Потенциальный поставщик категорически с этим не согласился. По его мнению, отнеслись к нему, возможно, предвзято, а сама документация якобы была составлена с нарушениями требований федерального законодательства.

В своей жалобе «ЭкоИндустрия» также утверждает, что заявленный ею флокулянт прошел лабораторные испытания на объекте заказчика, которые «показали высокую эффективность предлагаемого к закупке товара». Жалобщик настаивает на том, что успешность испытаний подтверждается отчетом об их проведении «в процессе обезвоживания смеси сырого остатка и избыточного активного ила в цехе механического обезвоживания станции аэрации МПП ВКХ «Орелводоканал». Судя по датам, испытания прошли в конце ноября, а спустя две недели ростовская компания подала жалобу на заказчика. Предварительно изучив доводы заявителя, Орловское УФАС сочло их достаточными для принятия к рассмотрению. Однако решение по делу позднее вынесет специально созданная комиссия.

ИА «Орелград»

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