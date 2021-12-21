В Мценске посадили женщину, 6 лет назад ограбившую ребенка

Суд отменил отсрочку исполнения приговора жительнице орловского райцентра.

Как сообщает пресс-служба Мценского районного суда, местная жительница отправится в колонию за несколько грабежей. Это стало известно после того, как областная судебная коллегия по уголовным делам отказала ей в удовлетворении апелляционной жалобы. Амчанка попалась на хищении телефона и телевизора. Как установил суд, в тот день она пришла в гости в приятельнице, где в компании с еще одной дамой они распивали спиртное. В какой-то момент подсудимая поссорилась с хозяйкой квартиры и открыто отобрала у нее мобильник.

Жертва грабежа отправилась на кухню и оттуда при помощи стационарного телефона позвонила в полицию и заявила о хищении телефона. Пока она это делала, гостья покинула ее квартиру, прихватив с собой еще и телевизор. Тем же вечером она продала его за 1500 рублей, а выручку пропила. На амчанку завели уголовное дело, но при этом выяснилось, что она хорошо знакома правоохранителям. Дело в том, что в 2015 году в отношении нее уже был вынесен обвинительный приговор: ее признали виновной в грабеже.

«Тогда женщина похитила золотые сережки, сняв их с ушей девочки – дочери своей знакомой, находясь в гостях, — рассказали в пресс-службе Мценского райсуда. — Открыто и против воли девочки-первоклассницы похитив золотые украшения, она скрылась с похищенным и распорядилась ими по своему усмотрению. Сдав в ломбард детские сережки, деньги потратила на свои нужды».

Суд в 2015 году приговорил ее к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Однако в тот момент амчанка была беременной, поэтому суд применил отсрочку отбывания назначенного наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Теперь, учитывая рецидив, эта отсрочка отменена. Суд пришел к выводу о возможности исправлении осужденной только в условиях изоляции от общества, так что ближайшее будущее этой женщины будет связано с колонией-поселением. Отдельным постановлением суд постановил передать ребенка осужденной для дальнейшего устройства органу опеки и попечительства.

ИА «Орелград»