В Орле задержали мужчину, закопавшего мертвого знакомого в грунт

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть».

Задержан 46-летний житель Орла, который закопал в грунт тело своего знакомого. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренном статьей «причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть».

Ранее, 16 декабря, в Советском районе во дворе одного из частных домов было обнаружено тело 53-летнего местного жителя. На теле покойного были обнаружены телесные повреждение, в связи с чем был сделан вывод о криминальном характере его смерти.

«Благодаря грамотно спланированным и проведённым следственным действиям с применением современной криминалистической техники, а также оперативно-розыскным мероприятиям, установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 46-летний знакомый потерпевшего, который под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном и пояснил, что в начале декабря 2021 года он избил потерпевшего руками, ногами и деревянным табуретом в ходе конфликта, возникшего во время совместного распития спиртных напитков, разозлившись из-за того, что потерпевший надел в тот день его куртку. Обнаружив через некоторое время, что потерпевший умер от причинённых им повреждений, злоумышленник скрыл его тело в грунте во дворе дома», — рассказала пресс-служба Следственного комитета.

Расследование продолжается, но подозреваемый уже продемонстрировал на месте преступления обстоятельства трагического конфликта. Сейчас он заключен под стражу. Следствие занимается сбором и закреплением доказательной базы.

ИА «Орелград»