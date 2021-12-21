В Орловской области районный чиновник оскорбил 71-летнего пенсионера гомофобским ругательством

21.12.2021 | 14:00 Новости, Общество, Политика

Пожилой мужчина счел свою честь и достоинство оскорбленными и написал заявление в полицию.

Шумаков Виктор Сергеевич, начальник отдела сельского хозяйства Дмитровского района, в присутствии свидетелей обозвал местного 71-летнего жителя гомофобским ругательством. По этому факту оскорбленный пенсионер написал заявление в полицию. Об этом стало известно «Орелграду» от активистов Дмитровского КПРФ.

Ранее «Орелград» сообщал об инциденте, произошедшем в городе Дмитровск. Активисты КПРФ обратились в полицию с заявлением о краже партийного имущества — флага партии с фасада здания, где расположенный районный комитет Компартии. Довольно быстро стало понятно, что все следы ведут к местным чиновникам:

«Также нашлись свидетели, которые видели, как четверо мужчин производили демонтаж флага со стены здания. Они опознали Шумакова Виктора Сергеевича, начальника отдела сельского хозяйства. По их словам, Шумаков держал лестницу, пока его водитель снимал флаг. Рядом находилось еще два неизвестных человека».

История получила продолжение 17 декабря. Шумаков лично решил посетить местных коммунистов и выразить свое негодование интернет-публикациями, в которых активисты политической партии рассказали о произошедшем.

Одним из присутствовавших был член Контрольно-ревизионной комиссии местного КПРФ 71-летний Федулов Леонид Петрович. Он в шутку и со смехов назвал чиновников «воришками», за что получил злобный ответ с оскорблениями. Во время конфликта присутствовали секретарь Орловского областного отделения политической партии «КПРФ»по молодежной политике, а также первый секретарь Дмитровского РК КПРФ. Они и засвидетельствовали унижение чести и достоинства, информация о котором оперативно была предоставлена полиции.

Что касается флага, то полиция его вернула коммунистам под расписку. Проверка же по заявлениям граждан продолжается.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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