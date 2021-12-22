Андрей Малахов выпустил шоу про конфликт между родственниками орловского боксера Бойцова

Родители Бойцова запретили невестке навещать своего сына.

Ведущий федерального телеканала «Россия» Андрей Малахов посвятил вчерашний выпуск своего ток-шоу конфликту родственников Дениса Бойцова вокруг опекунства над боксером.

В передаче «Свекровь против невестки: кто спасет боксера?» было рассказано о конфликте между женой и матерью спортсмена.

По словам Ольги Литвиновой, жены Бойцова, она не видела мужа уже на протяжении двух месяцев. Ранее «Орелград» сообщал, что спортсмен был транспортирован из Германии в Россию. За прошедшее с тех пор время Ольге лишь один раз дали возможность увидеть супруга. После этого родители запретили посещения.

Подруга матери боксера, в свою очередь, обвинила жену в занятии эскортом и нецелевом расходовании денег, выделенных для лечения Бойцова.

На данный момент права опекунства не принадлежат ни родителям, ни жене Дениса. Но обе стороны намерены стать законными опекунами.

Напомним, шесть лет назад спортсмена нашли без сознания на путях немецкого метрополитена. Врачи диагностировали тяжелую травму головы, которая привела к инвалидности. В результате тяжелейшей борьбы за жизнь боксер выжил, но все это время он прикован к постели.

Программу можно посмотреть по ссылке.

ИА «Орелград»