Орловского боксера Дениса Бойцова привезли домой

Из-за пандемии родители не могли общаться с сыном.

Боксера Дениса Бойцова перевезли из Германии домой, в Орел, сообщил сенатор Владимир Круглый в своем телеграм-канале.

В 2015 году орловского спортсмена нашли без сознания на путях немецкого метрополитена. Врачи диагностировали тяжелую травму головы, которая привела к инвалидности. В результате тяжелейшей борьбы за жизнь спортсмен выжил, но все это время он прикован к постели.

В конце 2020 года к сенатору Круглому обратилась мать боксера. Она просила оказать содействие в транспортировке Дениса. Пандемия не давала возможности общаться с сыном. Но сейчас эта проблема позади.

«Благодаря орловскому хоспис-центру дома у Дениса появилась специальная кровать и необходимые медикаменты. Также за пациентом закреплена выездная паллиативная бригада. Медики будут помогать и подсказывать родным Дениса как проводить различные манипуляции, без которых его жизнь теперь невозможна», сообщил сенатор.

ИА «Орелград»