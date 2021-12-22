Орловский депутат Перелыгин пообещал требовать должность каждую сессию облсовета

22.12.2021 | 15:53 Новости, Политика

Руководителя «Справедливой России» в третий раз оставили без должности.

Глава фракции «Справедливой России» в облсовете Руслан Перелыгин пообещал на каждой сессии поднимать вопрос о предоставлении ему оплачиваемой должности в региональном парламенте.

Такое заявление лидер «эсеров» сделал после того, как коллеги по Совету в третий раз проголосовали против предоставления Перелыгину должности.

Напомним, при распределении должностей в комитетах, фракция «Справедливой России» не получила ни одного оплачиваемого места. Поэтому Перелыгин написал заявление о предоставлении ему должности депутата Орловского областного совета, работающего на постоянной профессиональной основе.

Эта инициатива категорически не понравилась фракции КПРФ и ее лидеру Ивану Дынковичу, что уже третий раз спровоцировало словесную перепалку между депутатами. В итоге, «за» проголосовали всего лишь шесть человек, «против» — 23. Еще 18 депутатов воздержались.

ИА «Орелград»

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