За сутки семеро орловцев скончались от коронавирусной инфекции

22.12.2021 | 12:05 Медицина, Новости

Заболело 204 человек, выздоровело – 689.

За прошедшие сутки в Орловской области скончались семь пациентов, зараженных COVID-19. Всего за время пандемии скончалось уже 1 436 жителей региона.

При этом, количество заболевших продолжает снижаться, а выздоровлений расти.

Зарегистрировано 204 новых случая заражения, всего – 68 814.

Выздоровело 689 человек, всего – 59 810.

В России заразилось 10 292 983 (+ 25 264) человека. Выздоровело 9 097 521 (+ 42 322) человек. Умерло 300 269 (+ 1 020) человек.

ИА «Орелград»

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