Больного орловца оштрафовали за поход в аптеку

23.12.2021 | 9:30 Закон и порядок, Медицина, Новости

«Устаревшее» нарушение обернулось для мужчины крупным штрафом.

Пресс-служба Заводского районного суда города Орла обнародовала детали процесса о нарушении гражданином режима самоизоляции. Подобные правонарушения были довольно распространены в прошлом году, когда вводился локдаун. Однако не стоит забывать, что и сейчас действуют многие из тех ограничений, которые вводились областными властями. В данном случае суд рассмотрел протокол, составленный сотрудниками управления Роспотребнадзора по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Из материалов следует, что 18 октября 2021 года сотрудники Роспотребнадзора проводили «мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения новой коронавирусной инфекции». Иными словами, они проверяли соблюдение режима изоляции и посетили по месту проживания жителя Орла, который был обязан такой режим соблюдать. Дома они его не застали, хотя, как отметили в суде, «ранее ему было предписано не покидать место жительства в связи с заболеванием «ковид».

«В судебном заседании гражданин вину не признал, — говорится в сообщении суда. — Пояснил, что по необходимости вышел из дома в аптеку, затем проехал на кладбище, ни с кем при этом не контактировал».

Несмотря на отрицание вины, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения. Санкцией ч.2 ст.6.3 КоАП РФ  для физических лиц предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Однако суд учел характер и обстоятельства правонарушения, которые были признаны исключительными. Также было учтено имущественное и финансовое положение нарушителя. В результате суд назначил ему наказание ниже минимального порога, но штраф все равно оказался значительным – орловцу придется заплатить 7500 рублей. Впрочем, у него есть право обжаловать постановление в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования