Больного орловца оштрафовали за поход в аптеку

«Устаревшее» нарушение обернулось для мужчины крупным штрафом.

Пресс-служба Заводского районного суда города Орла обнародовала детали процесса о нарушении гражданином режима самоизоляции. Подобные правонарушения были довольно распространены в прошлом году, когда вводился локдаун. Однако не стоит забывать, что и сейчас действуют многие из тех ограничений, которые вводились областными властями. В данном случае суд рассмотрел протокол, составленный сотрудниками управления Роспотребнадзора по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Из материалов следует, что 18 октября 2021 года сотрудники Роспотребнадзора проводили «мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения новой коронавирусной инфекции». Иными словами, они проверяли соблюдение режима изоляции и посетили по месту проживания жителя Орла, который был обязан такой режим соблюдать. Дома они его не застали, хотя, как отметили в суде, «ранее ему было предписано не покидать место жительства в связи с заболеванием «ковид».

«В судебном заседании гражданин вину не признал, — говорится в сообщении суда. — Пояснил, что по необходимости вышел из дома в аптеку, затем проехал на кладбище, ни с кем при этом не контактировал».

Несмотря на отрицание вины, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения. Санкцией ч.2 ст.6.3 КоАП РФ для физических лиц предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Однако суд учел характер и обстоятельства правонарушения, которые были признаны исключительными. Также было учтено имущественное и финансовое положение нарушителя. В результате суд назначил ему наказание ниже минимального порога, но штраф все равно оказался значительным – орловцу придется заплатить 7500 рублей. Впрочем, у него есть право обжаловать постановление в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»