Интернет-справки об отсутствии коронавируса признаны незаконными

23.12.2021 | 10:33 Закон и порядок, Новости

Такое решение вынес суд в Орловской области по иску прокуратуры.

Решение по гражданскому делу вынес Хотынецкий районный суд Орловской области, удовлетворивший иск исполняющего обязанности Хотынецкого межрайонного прокурора. Последний просил о признании информации в интернете запрещенной к распространению в Российской Федерации. Исполняющий обязанности прокурора пояснил суду, что в рамках проверки исполнения требований Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» был выявлен весьма сомнительный сайт, якобы посвященный борьбе с коронавирусом.

Внимание надзорного ведомства, в частности, на этом портале привлекло рекламное предложение по продаже медицинских справок об отсутствии коронавируса, а также о наличии антител. Предлагались и некие результаты тестов методом ПЦР. Оформление справок предполагалось без фактического осмотра пациента медицинским работником, оформления медицинской документации и проведения лабораторных исследований. Все это, конечно, является не бесплатным.

По мнению прокуратуры, размещение в Сети подобной информации побуждает граждан к противоправным действиям — приобретению и дальнейшему незаконному использованию заведомо подложного документа.  Особо было подчеркнуто, что на сайте, по сути, ведется антипропаганда вакцинации против коронавируса. То есть идет противодействие формированию коллективного иммунитета, что не отвечает требованиям национальной стратегии по вопросам здоровья населения. Суд иск удовлетворил и признал информацию на обнаруженном прокуратурой сайте запрещенной в РФ.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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