Сотрудники СК проверяют Орловскую областную психиатрическую больницу из-за смерти пациента

Главврач Игорь Кочергин, возможно, был предупрежден о визите силовиков.

Следственный комитет проводит проверку в Орловской областной психиатрической больнице после публикаций о смерти пациента и переполненности 6-го отделения инфицированными больными.

Поводом для этого послужила скандальная публикация телеграмм-канала «Орловская медицина». В нем со слов инсайдеров рассказывается о смерти пациента, в которой, возможно, виноват персонал больницы:

«Пациента 2-го отделения повели на ЭКГ. Возвращаясь с исследования, он внезапно упал на улице. Действия сопровождающих его санитаров, которые, к слову, участвуют в оказании медицинской помощи согласно приказам, отразили реальность в данном ЛПУ. Вместо того, чтобы сообщить начальству, позвать помощь, предпринять попытки спасти человеческую жизнь, эти сотрудники волочили обмякшее тело по снегу (в пятнадцатиградусный мороз!), пинали ногами, кричали «вставай, придурок!». Затем отдали приказ другим больным отнести несчастного в отделение, и те тащили его со спущенной одеждой по снегу….

И всё это происходило перед окнами главного корпуса, в котором восседают (а не работают/лечат/руководят) главный врач больницы, три заместителя главного врача по медицинской части, расположена аптека и приемное отделение. Всю эту картину наблюдали десятки сотрудников, которые перемещались по территории по своим делам, водители гаража, прохожие, навещающие больных других отделений родственники и местные жители…. И если никто не кинулся на помощь, никого не возмутило происходящее, значит, для всех «зрителей» это норма».

Кроме этого, в статье была указана информация об условиях содержания пациентов:

«6-е отделение переполнено. Пациенты с пневмониями, ОРВИ лежат по 2 на одной кровати или на полу. Кишечные инфекции вперемешку с кожными и вирусными. Все пациенты как одна масса. Непонятно, чем болеющая и заражающая друг друга….. Вот такая организация оказания медицинской помощи…. На 35 коек 59 больных».

Главный врач медицинского учреждения Игорь Кочергин дал свои комментарии изданию «Орловские новости». Он опроверг информацию о переполненности 6-го отделения и рассказал, что пациент умер от проблем с сердцем:

«Главврач пояснил, что там лежат пациенты с подозрением на любую инфекцию, кроме коронавируса. Для последних предусмотрено другое отделение. По его словам, несмотря на сложную эпидситуацию, проблем с обеспечением больных койками в отделении нет. «Каждый больной имеет свою отдельную кровать. Никто вдвоем на кровати, на полу, на кушетках не находится. Отделение имеет ряд блоков, которые между собой не сообщаются и имеется изолятор для больных с инфекцией», — уверил Игорь Кочергин.

По словам руководителя медучреждения, сейчас в инфекционном отделении находятся 45 пациентов. Причем раньше оно было рассчитано на 55 мест. Однако после сокращения коечного фонда, официально в отделении осталось 35 мест. Произошло это еще до пандемии. Соответственно в отделении достаточно места, чтобы поставить дополнительные кровати», — пишут «Орловские новости».

В пресс-службе Следственного комитета «Орелграду» подтвердили проведение доследственной проверки. Также сообщается о том, что назначена судебно-медицинская экспертиза, направленная на выяснение причин смерти пациента.

Что касается хода проведения сегодняшней проверки, телеграмм-канал «Орловская медицина» подозревает утечку информации, благодаря которой руководство больницы приняло экстренные меры:

«Оперативно отреагировали прокуратура и следственный комитет. С 8 утра в Психиатрической больнице сотрудники вышеуказанных ведомств объясняют Кочергину, что работать надо на благо людей, а не как придётся. Но, вчера вечером кто то слил информацию. В оперативном порядке пациенты 6-ого отделения были «эвакуированы», что можно отследить подняв истории и посмотрев движение пациентов внутри больницы. Но как говорят есть интересные видеозаписи, которые могут всплыть в самый для кого-то не подходящий момент. Да и не надо забывать, что у Кочергина кое-кто работает в СУ СК, так что не факт, что получит господин заслуженное…»

ИА «Орелград»