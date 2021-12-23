В Орле робота обвинили в нарушении закона

Финансовая организация рекламировала свои услуги при помощи бота.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области рассмотрела дело, возбужденное в отношении одного из российских банков по признакам нарушения законодательства о рекламе. Поводом стало заявление местного жителя, которое он подал еще летом. Орловец пожаловался на телефонный звонок, который он счел навязчивым. Абонент умудрился записать его полностью, а расшифровка беседы стала вещественным доказательством.

Из нее следует, что это был автоматизированный звонок рекламного характера. Иными словами, интернет-робот поочередно обзванивал выборочным способом различных абонентов, которые слышали из трубки один и тот же записанный «на пленку» текст. Звонивший бот женским голосом сначала вежливо здоровался, а затем извещал собеседника о том, что банк «специально для него» подготовил «летнее предложение по оформлению наличных на любые цели без залога и справок». Далее робот предлагал либо продолжить беседу и узнать подробности, либо прервать разговор.

В данном случае орловец разговор прервал, но и того, что он услышал, оказалось достаточно для возбуждения дела. Антимонопольщики пришли к выводу, что в поступившем звонке сообщалось о возможности оформления наличных. При этом озвучивались такие условия как «любые цели кредитования, отсутствие залога, отсутствие необходимости предоставления дополнительных справок». А вот остальные условия оказания финансовой услуги-кредитования отсутствовали.

«Отсутствие в рекламе какой-либо существенной части информации о рекламируемом товаре приводит к искажению смысла рекламы и способствует введению в заблуждение потребителей, имеющих намерение воспользоваться рекламируемой услугой, — следует из решения УФАС. — Поскольку существенной является не только информация, привлекательная для потребителей, но и информация, способная обмануть ожидания, сформированные у потребителей рекламы финансовых услуг, отсутствие каких-либо сведений, в том числе и доступных, об условиях предоставления услуги, может привести к искажению смысла рекламы и ввести в заблуждение потребителей, имеющих намерение воспользоваться рекламируемой услугой».

В нашем случае отсутствие в рекламе полного перечня условий предоставления финансовой услуги по получению кредита могло ввести потребителей в заблуждение. К такому выводу пришли в УФАС. Комиссия признала банк нарушителем антимонопольного законодательства. Финансовой организации выдано предписание об устранении нарушений. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

ИА «Орелград»